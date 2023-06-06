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Акорда Сегодня, 12:50
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Сегодня, 12:50
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Фото: Акорда

Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Касым-Жомарт Токаев принял президента парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт, передаёт BaigeNews.kz

Приветствуя Седерфельт, глава государства отметил, что ее визит важен с точки зрения укрепления взаимодействия Казахстана с парламентской Ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Президент Казахстана подчеркнул, что парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических преобразований.

В свою очередь Маргарета Седерфельт выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам и отметила, что парламентская Ассамблея ОБСЕ с особым интересом наблюдает за ходом системной трансформации основных политических институтов.

Кроме того, были рассмотрены ключевые вопросы повестки предстоящего Международного форума Астана (AIF). Собеседники также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки.

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Сегодня, 12:50
137
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