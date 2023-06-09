Токаев принял в Акорде делегацию ООН

Фото: akorda.kz

Глава государства провёл встречу с делегацией ООН, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ней участвовали заместитель Генерального секретаря ООН – Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армида Алисджабана, помощник Генерального секретаря по политическим вопросам Мирослав Енчи и помощник Генерального секретаря ООН – помощник Администратора Программы развития ООН Ивана Живкович.

Участники встречи обсудили перспективы развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и институтами ООН, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Президент выразил признательность дипломатам за активное участие в Международном форуме "Астана", отметив, что их предложения через призму деятельности ООН внесли вклад в содержательное наполнение этой важной диалоговой площадки.



Лидер нашей страны подчеркнул исключительную роль ООН в деле укрепления мира и обеспечения безопасности. Он акцентировал внимание на важности проведения всеобъемлющей реформы Совета Безопасности ООН и расширения представленности этого органа.

Глава государства подтвердил приверженность Казахстана к объединению усилий с ООН в целях укрепления роли этой универсальной Организации.

В Казахстане успешно функционируют более 20 различных подразделений ООН. В этом контексте отмечена важность создания в городе Алматы Регионального центра по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Его деятельность будет сосредоточена на усилении координации агентств ООН с правительствами стран региона через принятие комплексных мер для продвижения Повестки-2030.

В свою очередь высокопоставленные дипломаты ООН поделились впечатлениями об участии в Международном форуме "Астана", отметив стратегическую важность этой площадки в выработке подходов к решению актуальных вызовов современности.

Также была отмечена стратегическая роль Центральной Азии, в том числе в контексте развития транспортно-логистического потенциала и цифровизации.

В завершение встречи лидер Казахстана передал слова приветствия Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.