Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном открытии "Недели устойчивого развития Абу-Даби" и церемонии вручения премии Zayed Sustainability Prize, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии также приняли участие Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Руанды Поль Кагаме, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, а также политики, лидеры в сферах возобновляемой энергии, технологического развития и инноваций, инвесторы и предприниматели.

В рамках саммита ожидается выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

К слову, "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" (ADSW) – одна из ведущих глобальных площадок, посвященных вопросам устойчивого развития и борьбы с изменением климата. Мероприятие направлено на стимулирование инвестиций в зеленые технологии и возобновляемые источники энергии, поиск инновационных решений для достижения целей устойчивого развития ООН. В этом году форум посвящен теме "Связь с будущим: ускоряя устойчивый прогресс" (The Nexus of Next. Supercharging Sustainable Progress).