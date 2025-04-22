Аким Караганды Мейрам Кожухов объявил об окончании отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz.

"Весна прибыла официально — с документами, печатью и +10 по ночам. А это значит: 24 апреля в полночь мы завершаем отопительный сезон", - написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Он также попросил карагандинцев перед предстоящим отопительным сезоном позаботиться о системах отопления в квартирах.

"Пожалуйста, ставьте краны, а не гневные посты в соцсетях. Не мучайте себя и нас про "жарко, спасите". Потому что есть и другие — люди на первом этаже, в тени, в пледе и с горячим чаем, даже в апреле. Спасибо коммунальщикам — работали незаметно, но эффективно", - отметил аким.

Ранее сообщалось о том, что в Астане поэтапное завершение отопительного периода стартовало с 21 апреля. В первую очередь батареи остывают в жилых домах, далее — в социальных объектах и административных зданиях.