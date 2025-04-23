Депутат Мажилиса Парламента РК Айдарбек Ходжаназаров в кулуарах Мажилиса прокомментировал покушение на замакима Шымкента Руслана Берденова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Айдарбек Ходжаназаров считает, что покушение не имеет политического контекста. Это были личные мотивы.

"Он получил большое ранение. Три раза в него стреляли. То, что он остался жив, это большое чудо. Восстановление займет определенное время. Я, если честно, сильно растерялся. Потому что Руслан Берденов имел свой исключительный подход к вопросам спорта. Такой человек, как Руслан Берденов - один на тысячу", - сказал депутат.

Вместе с тем мажилисмен отметил, что не верит ни в одну из выдвигаемых в обществе версий.

"Я думаю, что это простое бытовое преступление. Давайте это оставим для органов, которые сегодня проводят расследование", - сказал он.

Айдарбек Ходжаназаров характеризуя своего однопартийца, отметил, что даже отходя от наркоза, он переживал о работе.

"Отходя от наркоза, он повторял: "Мне надо на работу". Он не понимает, что находится на больничной койке. Я считаю, это отражает сущность Руслана Арысбековича, какой он человек, как он предан работе", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, будут ли власти после этого случая назначать на высокие должности "не аманатовских", Ходжаназаров ответил категорично.

"Я думаю, не имеет значение, аманатовский он или нет. В первую очередь, он - государственный деятель. Это могло произойти с кем угодно", - подчеркнул он.

Напомним, инцидент произошёл вечером 21 апреля возле здания акимата. В чиновника было произведено несколько выстрелов из дробового оружия. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Медики уточнили характер травм пострадавшего. По информации врачей, у Руслана Берденова проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.

Накануне сообщалось, что Берденов пришёл в себя, но остаётся в тяжелом состоянии.