На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова министр энергетики Ерлан Аккенженов озвучил проблему растущего дефицита сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Аккенженова, Министерство энергетики ежемесячно распределяет порядка 130 тысяч тонн сжиженного газа по регионам страны. Однако этого объема недостаточно - текущая потребность превышает предложение на 25 - 30 тысяч тонн, что составляет около 23%.

Основной причиной растущего спроса стало активное увеличение числа автомобилей с газобаллонным оборудованием. По данным Министерства внутренних дел, в 2024 году количество таких транспортных средств достигло 677 тысяч единиц, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом (582 тысяч).

Дополнительное давление на рынок создает ценовая привлекательность СНГ. Из-за установленных низких оптовых цен наблюдается массовый переход автолюбителей на газ, особенно в приграничных регионах, где топливо значительно дешевле, чем в соседних странах. Это также стимулирует неконтролируемый рост потребления и повышает риск нелегального вывоза топлива.

Ранее сообщалось, что Минэнерго прогнозирует рост добычи газа в Казахстане. Также по словам министра, скидки на газ станут доступнее для уязвимых категорий населения.