В 2025 году по инициативе Главы государства в Казахстане впервые отмечают Национальный день книги. Это решение, объявленное на заседании Ұлттық құрылтай в 2024 году, призвано привлечь внимание общества к роли книги в развитии личности, а также формирования высокой культуры чтения, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках подготовки к праздничной дате на платформе eGov mobile провели опрос граждан. В нём приняли участие 46 190 человек со всех регионов страны. Из них 50,7% женщин и 49,3% мужчин; 70% казахов, 18% русских и 12% других этносов; 21% (в возрасте 18-29 лет), 50% (30-45 лет), 22% (46-60 лет), 5% (61 и старше лет). Целью опроса стало изучение книжных предпочтений населения и выявление общего отношения к чтению.

Полученные результаты отражают актуальные тенденции и позволяют по-новому взглянуть на потенциал формирования читающей нации.

Большая часть казахстанцев (57,3%) читают книги на регулярной основе. Социологические данные показывают, что чтение является популярным для получения знаний и информации занятием среди казахстанцев. 31% респондентов читают от 1-3 книг в год, 26.3% - более трех книг. При этом книголюбов больше среди женщин (58.7%).

Интерес к чтению также варьируется в зависимости от возраста: наибольшую заинтересованность к этому занятию проявляет молодёжь в возрасте 18-29 лет, а также люди старшего поколения (в возрасте 61 и старше лет). Сравнительно меньше читают люди в возрасте 30-45 лет.

Однако почти треть (30.6%) признались, что не читают вовсе из-за отсутствия времени.

В то же время только 6.2% указали, что не читают по причине отсутствия желания, что демонстрирует высокий потенциальный интерес к книгам при наличии условий.

Лидером рейтинга предпочитаемых жанров являются книги исторического содержания (26.4%). Каждый шестой выбирает - приключения, романы о любви, детективы (16.3%).

Далее среди интересующих читателей жанров расположились:

Книги по психологии, саморазвитию (15.4%);

Учебники, научная и профессиональная литература (8.2%);

Классическая литература (7.7%).

Мужчины и женщины выбирают для себя разные жанры. "Мужскими" направлениями для чтения являются исторические книги, а также научная и профессиональная литература. "Женскими" - приключения, романы о любви, детективы, а также книги по психологии, саморазвитию.

50.8% опрошенных читают книги в традиционном бумажном формате, 28% - через смартфоны, 5,3% - на электронных планшетах.

"Несмотря на распространённость цифровых форматов, печатные книги не утрачивают своей популярности. Данные опроса подтверждают востребованность бумажных книг среди казахстанцев", - отметили авторы исследования.

Альтернативным способом для чтения является распечатка книг на принтерах. Об этом указали 1.25% опрошенных.

Ожидаемо, что практика чтения книг в электронном формате через смартфоны, планшеты и компьютеры наиболее распространена среди молодых казахстанцев (в возрасте 18-29 лет).

Люди активного трудоспособного возраста (от 46 до 60 лет) и старшего поколения (61 лет и старше) более вовлечены в чтение книг в традиционном печатном формате.

Каждый пятый казахстанец читал "Путь Абая" Мухтара Ауэзова и "Слова назидания" Абая. Среди других популярных литературных произведений, выделяются "Кочевники" (И.Есенберлин); Кровь и пот (Абдижамил Нурпеисов); Ак-Орда. История Казахского ханства (Радик Темиргалиев); Собрание книг Бауыржана Момышулы.