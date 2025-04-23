В ответ на рост числа дорожно-транспортных происшествий, особенно на междугородних трассах, Министерство внутренних дел Казахстана запустило необычную, но уже доказавшую свою эффективность в других странах меру - метод сужения дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках масштабной акции “Безопасная дорога” сотрудники МВД провели анализ всей дорожной сети страны и выделили участки с наибольшим количеством аварий. Именно на этих отрезках теперь внедряется новый подход: проезжая часть искусственно сужается. Это не связано с ремонтом или ограничениями - цель исключительно профилактическая. Подобная мера уже успешно применяется в странах ОЭСР и США.

Как это работает? Всё просто: при виде сужения дороги водители инстинктивно снижают скорость и становятся внимательнее, что существенно снижает риск аварий. Здесь не будет камер фиксации нарушений или проверок документов. Зато будут патрули, готовые провести короткую беседу с водителем, чтобы убедиться, что он бодр и готов продолжать путь.

Инновации коснулись не только дорожной инфраструктуры. Для мониторинга ситуации и обеспечения безопасности на таких участках теперь задействуются дроны и скрытые патрули. Технологии позволяют в режиме реального времени отслеживать поведение водителей и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

В МВД подчеркивают: главная цель - не наказание, а предотвращение. И если опыт окажется успешным, метод сужения может быть масштабирован на другие дороги страны.

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