В соответствии с поручением Главы государства, данным на заседании Национального курултая в Атырау, 23 апреля был провозглашён Национальным днём книги. Это решение стало важным шагом в развитии культурных традиций страны и популяризации чтения среди населения. Об этом написал советник — пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с первым празднованием этого дня.

В своём обращении глава государства отметил важность знаний, любознательности и любви к чтению, подчеркнув, что именно через книги молодёжь обретает способность мыслить масштабно и прогрессивно.

"Поздравляю с Национальным днём книги, который отмечается впервые в этом году! Данный праздник символизирует стремление к знаниям, любознательность и любовь к чтению. Благодаря чтению молодёжь обретает способность мыслить масштабно и прогрессивно. Именно такие ценности формируют новое качество нации", — говорится в поздравлении Президента.

Национальный день книги станет ежегодным праздником, который будет способствовать развитию читательской культуры в Казахстане.