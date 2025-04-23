Премьер-министр Италии Джорджа Мелони перенесла запланированный визит в Казахстан в связи с участием в траурных мероприятиях по случаю смерти Папы Римского Франциска, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

"По просьбе итальянской стороны запланированный на 26–27 апреля официальный визит Премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Казахстан и первый саммит "Центральная Азия – Италия" переносятся в связи с её участием в траурных мероприятиях по случаю кончины Папы Римского Франциска. Новые сроки визита согласовываются сторонами. О сроках будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

В рамках визита предполагалось обсуждение вопросов торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также проведение первого саммита с участием лидеров стран Центральной Азии и Италии.

Теперь стороны займутся согласованием новых дат, когда итальянская делегация сможет приехать в Казахстан.

Папа римский Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Причиной его смерти назван инсульт.

Похороны папы римского Франциска пройдут 26 апреля.

Понтифик в середине февраля был госпитализирован с диагнозом двусторонняя пневмония. Его состояние несколько раз ухудшалось, но 23 марта его выписали с больницы. В стационаре он провёл 40 дней. 88-летнему Франциску был предписан покой в течение двух месяцев.