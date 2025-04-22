В Астане обнаружено тело сотрудника КНБ
Органами полиции начато досудебное расследование.
Сегодня, 08:08
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Сегодня, 08:08Сегодня, 08:08
290Фото: smolensk-i.ru
В Астане во дворе жилого комплекса местные жители обнаружили тело мужчины, передаёт BaigeNews.kz. Как позже подтвердили в правоохранительных органах, погибшим оказался сотрудник Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Начато досудебное расследование, в рамках которого будут изучены все возможные версии произошедшего.
"Органами полиции начато досудебное расследование. Уточняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее мы сообщали, что тело подростка нашли у ЖК в Алматы.
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