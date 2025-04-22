В Астане во дворе жилого комплекса местные жители обнаружили тело мужчины, передаёт BaigeNews.kz. Как позже подтвердили в правоохранительных органах, погибшим оказался сотрудник Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Начато досудебное расследование, в рамках которого будут изучены все возможные версии произошедшего.

"Органами полиции начато досудебное расследование. Уточняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы сообщали, что тело подростка нашли у ЖК в Алматы.