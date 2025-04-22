  • 22 Апреля, 10:45
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В Астане обнаружено тело сотрудника КНБ

Органами полиции начато досудебное расследование.

Сегодня, 08:08
АВТОР
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smolensk-i.ru Сегодня, 08:08
Сегодня, 08:08
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Фото: smolensk-i.ru

В Астане во дворе жилого комплекса местные жители обнаружили тело мужчины, передаёт BaigeNews.kz. Как позже подтвердили в правоохранительных органах, погибшим оказался сотрудник Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Начато досудебное расследование, в рамках которого будут изучены все возможные версии произошедшего.

"Органами полиции начато досудебное расследование. Уточняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы сообщали, что тело подростка нашли у ЖК в Алматы.

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