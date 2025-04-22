Женщина родила в поезде и выбросила ребенка из окна
Жуткий инцидент произошел в поезде Кызылорда-Астана.
Сегодня, 14:14
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Сегодня, 14:14Сегодня, 14:14
423Фото: ИА Regnum
20 апреля в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Кызылорда-Астана, произошел шокирующий инцидент, который потряс всех пассажиров, передаёт BaigeNews.kz. Они стали свидетелями страшной трагедии. Женщина родила ребенка прямо в поезде, а позже выбросила ребенка из окна вагона.
Тело новорожденного было найдено, к сожалению, он не выжил.
В пресс-службе департамента на транспорте подтвердили информацию и сообщили, что по факту произошедшего проводится расследование.
"По данному факту проводится расследование. В рамках которого будут приняты соответствующие процессуальные решения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что 12-летняя девочка родила от родственника-подростка.
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