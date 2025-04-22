20 апреля в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Кызылорда-Астана, произошел шокирующий инцидент, который потряс всех пассажиров, передаёт BaigeNews.kz. Они стали свидетелями страшной трагедии. Женщина родила ребенка прямо в поезде, а позже выбросила ребенка из окна вагона.

Тело новорожденного было найдено, к сожалению, он не выжил.

В пресс-службе департамента на транспорте подтвердили информацию и сообщили, что по факту произошедшего проводится расследование.

"По данному факту проводится расследование. В рамках которого будут приняты соответствующие процессуальные решения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что 12-летняя девочка родила от родственника-подростка.