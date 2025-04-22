Министерство внутренних дел Казахстана продолжает активно бороться с незаконной порубкой и уничтожением лесных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК. В ходе целенаправленных мероприятий, направленных на защиту лесного фонда, сотрудниками УБОП была раскрыта преступная схема хищения посадочного материала сосен, предназначенного для озеленения и восстановления лесных массивов в регионе Абай.

По данным департамента по борьбе с организованной преступностью МВД, в группу входили местные жители, а также бывшие сотрудники государственного природного резервата "Семей орманы". В результате оперативных мероприятий на территории Павлодарской области был задержан 38-летний организатор схемы и его сообщники, все они взяты под стражу.

При обыске было изъято более 260 тысяч саженцев, общая стоимость которых превышает 500 миллионов тенге. Эти растения, предназначенные для восстановления экосистемы, должны были быть незаконно проданы.