Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты принял участие в церемонии открытия саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Цель саммита – сформировать повестку дня в области устойчивого развития и придать импульс 28-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP 28), объединив глобальное сообщество и способствуя конструктивному диалогу для достижения консенсуса в различных вопросах, новаторских партнерских отношений и инновационных решений.

В мероприятии также приняли участие президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Анголы Жуан Лоренсу, министр иностранных дел Египта, президент 27-й сессии Конференции ООН по изменению климата "COP27" Самих Шукри, а также политики, лидеры в сферах возобновляемой энергии, технологического развития и инноваций, инвесторы и предприниматели.