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akorda.kz Сегодня, 19:14
177
Сегодня, 19:14
177
Фото: akorda.kz

Токаев принял нового председателя Верховного cуда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде нового председателя Верховного cуда Асламбека Мергалиева. В ходе встречи обсудили вопросы развития судебной системы, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель Верховного cуда поделился своим видением концептуальных направлений совершенствования судебной системы с целью обеспечения верховенства права и повышения доверия к судам.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы, обозначенных в его Послании народу Казахстана.

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#Верховный суд #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:14
177
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