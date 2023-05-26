Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном. Глава государства обсудил со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"С большим удовольствием вспоминаю о состоявшемся в начале года визите в Эмираты и переговорах с руководством Вашей страны. Безусловно, достигнутые договорённости будут служить на благо наших народов. Для Казахстана Объединенные Арабские Эмираты – надёжный и ключевой стратегический партнёр в исламском мире, братская страной, поддерживающая нас с первых лет Независимости. Наш народ всегда будет это ценить. Поэтому вклад ОАЭ в развитие нашей страны мы рассматриваем как яркое проявление дружбы и тесного сотрудничества. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность руководству Вашей страны и передать самые теплые пожелания Президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь шейх Сурур бен Мухаммед Аль Нахаян поблагодарил президента за тёплый приём и отметил, что в этом году партнёрству между Казахстаном и ОАЭ был задан новый импульс.

"Ваш официальный визит в Эмираты в начале этого года стал успешным с точки зрения укрепления сотрудничества между нашими дружественными странами. История взаимоотношений с Вашей страной очень глубокая. Сегодня, несмотря на международную и региональную ситуацию, наше сотрудничество во многих областях только укрепляется. Хотел бы выразить признательность правительству Казахстана и лично Вам за создание максимально благоприятных условий в деле реализации наших совместных инвестиционных проектов", – сказал шейх Сурур бен Мухаммед Аль Нахаян.

В ходе встречи рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран. Глава государства, отметив высокий потенциал и возможности эмиратских компаний, пригласил их к активному участию в совместных проектах в сферах сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, строительства, транспорта и логистики, финансов и туризма.