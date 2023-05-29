Токаев пригласил Эрдогана принять участие в саммите ОТГ

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Глава государства провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. Как отметил глава нашего государства, убедительная победа на выборах, состоявшихся в год 100-летия Турецкой Республики, достигнута благодаря большому вкладу турецкого лидера в развитие страны и его высокому авторитету в обществе.

Президент Казахстана подтвердил готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Турцией, особо отметив уходящую вглубь веков общность истории и культуры двух братских государств.

Глава государства пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств, который состоится осенью этого года в духовной столице тюркского мира – Туркестане.

В свою очередь президент Турции поблагодарил главу нашего государства и пожелал братскому народу Казахстана процветания.