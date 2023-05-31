Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев посетит социальные объекты мегаполиса, а также проведет ряд встреч. В Алматы также запланирована встреча президента с министром иностранных дел Республики Корея Пак Чжином.