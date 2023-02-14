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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область Сегодня, 11:20
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Сегодня, 11:20
96

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе визита Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд предприятий агропромышленного комплекса, а также ознакомиться с деятельностью энергетических и социальных объектов региона.

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#Токаев #Акмолинская область #рабочая поездка
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:20
96
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