Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии, посвящённом Международному женскому дню 8 Марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В выступлении президент отметил особую роль женщин в жизни общества. Он подчеркнул, что от женщин исходят такие замечательные качества, как красота и нежность, доброта и милосердие.

"Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями "Мать – земля", "Родина – мать". Особое значение имеет народная мудрость "отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию". Будущее народа зависит от воспитания подрастающего поколения. Материнская любовь – залог успехов ребёнка. Благородные качества "совершенного человека", о которых говорил великий Абай, передавались из поколения в поколение благодаря матерям. В настоящее время наша страна вступила в важный этап развития. Осуществляются масштабные реформы, направленные на построение Справедливого Казахстана. Поэтому очень важно укреплять дух патриотизма и государственности. Следует растить новое поколение, которое будет чтить наш небесно-голубой флаг, хранить верность своему народу, уважать знания", – считает президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что "самые эффективные инвестиции – это инвестиции в молодёжь".

"Наши девушки обучаются в лучших университетах мира, работают в крупных мировых компаниях. Женщины, освоившие множество профессий, успешно трудятся в различных сферах. Среди них учителя, врачи, государственные служащие, воспитатели, швеи, представительницы других профессий. Наши замечательные спортсменки успешно выступают на международных соревнованиях. Много женщин успешно занимаются бизнесом и обеспечивают работой тысячи людей. Я горжусь всеми вами! От всей души благодарю вас", – сказал глава государства.

По словам президента, жизнь показывает, что женщины являются хорошими руководителями – справедливыми, мудрыми, творческими.

"Доля женщин в малом и среднем бизнесе сегодня достигла 42 процентов. Это результат последовательной государственной поддержки женского предпринимательства. В прошлом году специальный грант получили более шести тысяч многодетных матерей, желающих открыть свое дело. Немало женщин в сёлах активно занимаются бизнесом. Тысячи женщин получат субсидии от государства на реализацию своих бизнес-проектов. На эти цели было направлено 250 миллиардов тенге", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что по его поручению была принята новая Концепция семейной и гендерной политики. Этот документ создаёт условия для того, чтобы женщины смогли максимально реализовать свои способности и найти своё место в жизни. Глава государства убежден в том, что каждая женщина достойна быть счастливой в семье, успешной на работе, активной в обществе.

В завершение торжественного собрания президент наградил победительниц конкурса "Аруана" на лучший женский проект. Деловые женщины, которые осуществляют социально значимые проекты в различных сферах и вносят значительный вклад в развитие гражданского общества, отмечены наградами в десяти номинациях.

Список победителей конкурса лучших женских проектов "Аруана" к Международному женскому дню:

1. В номинации "Лучший проект в сфере агробизнеса" – Акчалова Айгуль Сагимбековна;

2. В номинации "Лучший IT-проект" – Акшолакова Фарида Амантаевна;

3. В номинации "Лучший проект в сфере креативной индустрии" – Салихова Сауле Халеловна;

4. В номинации "Лучший проект в сфере новых медиа" – Нургалиева Асем Болатжановна;

5. В номинации "Лучший проект в сфере защиты прав женщин и детей" – Басенова Несибели Заривановна;

6. В номинации "Лучший проект в сфере инклюзивного развития" – Алимжанова Арайлым Магашевна;

7. В номинации "Лучший проект в сфере науки и инноваций" – Деркач Марина Владимировна;

8. В номинации "Активный правозащитник женщин и детей" – Ракишева Ляззат Бекмуханбетовна;

9. В номинации "Лучшая женщина – руководитель предприятия" – Тулеева Фатима Набидуллаевна;

10. В номинации "Лучшее НПО в сфере защиты прав женщин" – Рыль Ольга Владимировна.