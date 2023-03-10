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akorda.kz Сегодня, 13:11
119
Сегодня, 13:11
119
Фото: akorda.kz

Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием его на пост председателя Китайской Народной Республики, передает BaigeNews.kz

"Я твердо убежден, что важные решения, принятые по итогам прошедших "двух сессий", и Ваша мудрая политика станут незыблемой основой для достижения светлого будущего и процветания Китая. С большим удовлетворением хотел бы отметить, что масштабы тесных связей между Казахстаном и Китаем с каждым годом расширяются. Считаю, что все эти успехи – результат Вашего личного вклада и неустанной поддержки. Особенно радует, что Ваш плодотворный визит в Казахстан в сентябре прошлого года открыл путь к следующему "золотому 30-летию" нашего взаимодействия", – говорится в телеграмме.

Президент пожелал председателю Китая успехов в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу – благополучия.

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#Акорда #КНР #Токаев #Си Цзиньпин
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:11
119
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