Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием его на пост председателя Китайской Народной Республики, передает BaigeNews.kz.

"Я твердо убежден, что важные решения, принятые по итогам прошедших "двух сессий", и Ваша мудрая политика станут незыблемой основой для достижения светлого будущего и процветания Китая. С большим удовлетворением хотел бы отметить, что масштабы тесных связей между Казахстаном и Китаем с каждым годом расширяются. Считаю, что все эти успехи – результат Вашего личного вклада и неустанной поддержки. Особенно радует, что Ваш плодотворный визит в Казахстан в сентябре прошлого года открыл путь к следующему "золотому 30-летию" нашего взаимодействия", – говорится в телеграмме.