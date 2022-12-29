Токаев поздравил шахматистку Динару Садуакасову с серебряной медалью на ЧМ

Фото: instagram.com/dinara.saduakassova

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Динару Садуакасову, завоевавшую серебряную медаль в дисциплине рапид на чемпионате мира по шахматам в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Глава государства отметил, что в нашей стране гордятся достижениями казахстанских шахматистов на мировом первенстве. По его словам, успехи наших спортсменов на международных турнирах служат ярким свидетельством высокого уровня отечественной школы шахмат и вдохновляют молодёжь активно заниматься этим видом спорта.

Президент пожелал талантливой шахматистке Динаре Садуакасовой новых побед и ярких свершений.

Кроме того, глава государства передал теплые пожелания Жансае Абдумалик, которая также добилась высокого результата на чемпионате мира в Алматы.