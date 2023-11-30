Токаев поздравил наследного принца Саудовской Аравии
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Наследному принцу Саудовской Аравии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Наследного принца, Премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда с яркой победой Королевства на проведение Всемирной выставки EXPO-2030 в Эр-Рияде.
"Выбор Вашей страны в качестве организатора знаменательного мероприятия еще раз подтверждает статус Саудовской Аравии на глобальном уровне, а также амбиции саудовцев и решимость руководства государства. С огромным удовлетворением отмечаю, что наше тесное сотрудничество с Королевством, одним из основных партнеров Казахстана в регионе Залива, крепнет с каждым годом. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы будем и дальше развивать отношения, имеющие высокий потенциал, на благо наших народов", – говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Наследному принцу, Премьер-министру Мухаммеду бен Салману Аль Сауду успехов в его ответственной деятельности, а народу Саудовской Аравии – благополучия и процветания.
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