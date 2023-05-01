Токаев поздравил казахстанцев с Днём единства народа

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с Днём единства народа Казахстана, назвав этот день праздником, олицетворяющим гармонию и согласие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности. Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов. Сегодня все наши граждане чувствуют сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему, у нас общие ценности и идеалы. Мы все принадлежим к одной большой семье, единой казахской нации", — говорится в поздравлении Президента.

Глава государства отметил, что поступательный прогресс страны зависит от успеха проводимых реформ.