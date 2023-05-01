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Акорда Сегодня, 08:05
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Сегодня, 08:05
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Фото: Акорда

Токаев поздравил казахстанцев с Днём единства народа

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с Днём единства народа Казахстана, назвав этот день праздником, олицетворяющим гармонию и согласие,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности. Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов. Сегодня все наши граждане чувствуют сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему, у нас общие ценности и идеалы. Мы все принадлежим к одной большой семье, единой казахской нации",  —  говорится в поздравлении Президента.

Глава государства отметил, что поступательный прогресс страны зависит от успеха проводимых реформ.

"Достичь поставленных масштабных целей мы сможем только благодаря нашему нерушимому единству. Народная мудрость гласит: "Начало счастья – согласие". Этот завет предков выступает одним из главных приоритетов в построении Справедливого Казахстана. Мы будем последовательно созидать гармоничное общество, основанное на принципах равенства и справедливости. Пусть крепнет единство нашего народа, вознося нашу страну к новым вершинам! Желаю всем согражданам благополучия и процветания! С праздником, дорогие соотечественники!",  —  говорится в поздравлении главы государства.

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Сегодня, 08:05
75
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