Токаев поздравил Эрдогана с юбилеем

Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Турции. Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава нашего государства пожелал президенту Турции успехов и выразил уверенность в том, что благодаря его дальновидной политике и неустанной работе братская страна продолжит свое движение по пути поступательного развития и укрепления авторитета в мировом сообществе.

В ходе беседы лидеры обменялись мнениями по вопросам развития всестороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, уделив особое внимание расширению партнёрства в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Наряду с этим стороны обсудили ход реализации повестки председательства Казахстана в Организации тюркских государств.