Токаев поздравил Эмира Кувейта с Национальным днём
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Эмиру Государства Кувейт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха и весь кувейтский народ с общенациональным праздником – Национальным днём.
"Желаю, чтобы Ваша страна, придерживающаяся идеи мира и стабильности, продолжила свой неизменный курс на дальнейший рост, процветание и достижение высоких целей. Мы рассматриваем Кувейт как одного из надежных и важных партнеров Казахстана в арабском мире. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на крепкой дружбе и взаимном доверии, будет и впредь развиваться благодаря совместным усилиям двух стран", – говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства пожелал Эмиру Кувейта успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Кувейта – процветания и благополучия.
Самое читаемое
- 17 млн тенге выплатит предприятие заболевшему раком сотруднику в Актобе
- Трёхлетние дети жестоко избили одногруппника в детском саду в Алматы
- В Минпросвещении прокомментировали избиение ребенка в детском саду Алматы
- Стадо сайгаков застрелили браконьеры в Кызылординской области
- Опасный хищник забрёл в одно из сёл ВКО