  • 20 Февраля, 19:52
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Токаев посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию

Сегодня, 19:34
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:34
Сегодня, 19:34
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Он примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани.

Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств.

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