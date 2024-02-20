Токаев посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию
Сегодня, 19:34
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Сегодня, 19:34Сегодня, 19:34
95Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Он примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани.
Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств.
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