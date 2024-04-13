Токаев посетит Армению с однодневным официальным визитом

15 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отмечается, что глава государства проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном

По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.