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Токаев посетит Армению с однодневным официальным визитом

Сегодня, 12:01
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01
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Фото: Акорда

15 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отмечается, что глава государства проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном

По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.

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