Токаев посетит Армению с однодневным официальным визитом
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
116Фото: Акорда
15 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Отмечается, что глава государства проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном
По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.
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