Токаев посетил Казахстанскую агроинновационную корпорацию

Фото: Акорда

В Акмолинской области, где президент страны находится с рабочей поездкой, он посетил Казахстанскую агроинновационную корпорацию, передае BaigeNews.kz cо ссылкой на Акорду.

Президенту представили технологический процесс и образцы продукции предприятия, изготавливающего до 3000 единиц сельскохозяйственной техники в год. На предприятии производятся трактора, комбайны, экскаваторы, косилки, грабли-ворошилки, прицепы, полуприцепы, погрузчики и другие виды сельхозтехники.

За последние три года произведено более 6500 видов единиц техники на сумму 121 миллиард тенге. В корпорации работает порядка 300 человек.