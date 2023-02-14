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Акорда Сегодня, 15:45
139
Сегодня, 15:45
139
Фото: Акорда

Токаев посетил Казахстанскую агроинновационную корпорацию

В Акмолинской области, где президент страны находится с рабочей поездкой, он посетил Казахстанскую агроинновационную корпорацию, передае BaigeNews.kz cо ссылкой на Акорду. 

Президенту представили технологический процесс и образцы продукции предприятия, изготавливающего до 3000 единиц сельскохозяйственной техники в год. На предприятии производятся трактора, комбайны, экскаваторы, косилки, грабли-ворошилки, прицепы, полуприцепы, погрузчики и другие виды сельхозтехники.

За последние три года произведено более 6500 видов единиц техники на сумму 121 миллиард тенге. В корпорации работает порядка 300 человек.

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#рабочая поездка #Токаев #Акмолинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:45
139
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