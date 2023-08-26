  • 26 Августа, 11:14
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Токаев поручил урегулировать ситуацию на казахско-кыргызской границе

Сегодня, 10:03
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Акорда Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03
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Фото: Акорда

Глава государства поручил Правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между нашими странами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Также была отмечена необходимость продолжения переговоров с кыргызской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу.

Напомним, 22 августа ГКНБ Кыргызстана сообщило о скоплении грузовых транспортных средств перед контрольно-пропускным пунктом "Ак-Тилек-автодорожный". Указывалось, что в очереди на выезд из Кыргызстана стоят около 430 машин.

В КНБ РК заявили, что какие-либо ограничительные меры не вводились, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламент времени досмотра строго соблюдается.

Ранее мониторинговая группа Евразийской экономической комиссии выехала на кыргызско-казахстанскую границу из-за скопления грузового автотранспорта. По данным ЕЭК, с 24 августа казахстанская сторона увеличила пропуск грузовых автомашин с 2-3 машин до 8-9 машин в час. ЕЭК продолжит мониторинг ситуации.

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