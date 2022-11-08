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Токаев поручил рассмотреть введение запрета на продажу энергетических напитков подросткам Сегодня, 11:37
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Токаев поручил рассмотреть введение запрета на продажу энергетических напитков подросткам

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть введение запрета на их продажу молодёжи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента. 

"В обществе широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам. Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение. Как говорил Мухтар Ауезов, "страна начинается с колыбели" ("Ел боламын десең, бесігіңді түзе"). Если мы не подумаем о здоровье и воспитании подрастающего поколения сегодня, то завтра может быть уже поздно", - сказал президент.

Он также заявил, что казахстанское общество должно бескомпромиссно бороться против наркотиков. 

"Мы должны всем обществом бескомпромиссно бороться против наркотиков. Это крайне важно для здоровья подрастающего поколения и всей нации. Нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодёжи. Сейчас многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине. Это очень опасная ситуация. В нашей стране алкогольную продукцию запрещено продавать лицам, не достигшим 21 года. Однако это условие на практике не соблюдается. Уполномоченным органам нужно усилить контроль", - подытожил президент. 

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#молодежь #энергетики #президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:37
127
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