Токаев поручил рассмотреть введение запрета на продажу энергетических напитков подросткам

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть введение запрета на их продажу молодёжи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

"В обществе широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам. Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение. Как говорил Мухтар Ауезов, "страна начинается с колыбели" ("Ел боламын десең, бесігіңді түзе"). Если мы не подумаем о здоровье и воспитании подрастающего поколения сегодня, то завтра может быть уже поздно", - сказал президент.

Он также заявил, что казахстанское общество должно бескомпромиссно бороться против наркотиков.