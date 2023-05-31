Токаев поручил привлекать талантливую молодёжь в научную среду

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Национальной академии наук Кунсулу Закарью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.



Глава государства проинформирован о деятельности Национальной академии наук и планах на предстоящий период. В ходе беседы также рассмотрены актуальные вопросы научной сферы.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Академия в новом статусе должна сыграть ключевую роль в развитии отечественной науки.

По словам главы государства, необходимо применять новые подходы к развитию науки с акцентом на усиление взаимосвязи научно-технологической и экономической политики государства.

Президент подчеркнул, что государством создаются необходимые условия для развития отечественной науки. Действует Национальный совет по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан, в том числе существенно выросли объёмы и улучшены механизмы финансирования исследований. В этом контексте глава государства, отметил актуальность и востребованность финансируемых научных проектов и исследований, а также их практическое применение в реальных секторах экономики.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед президентом Академии ряд конкретных задач по широкому привлечению талантливых молодых учёных в научную среду.

Президент напомнил о том, что научная интеллигенция вносит большой вклад в развитие страны и пожелал Кунсулу Закарье успехов в её ответственной работе.