Токаев поручил назвать в честь Гейдара Алиева другую улицу

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В Нур-Султане названную в честь Гейдара Алиева улицу переименуют, а имя государственного деятеля Азербайджана присвоят другой улице. Такое решение принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отметим, что улица Гейдара Алиева в Нур-Султане - это небольшой отрезок дороги, соединяющий проспект Тауелсиздик и улицу Амман. Вдоль улицы расположены частные коттеджи.

"Вы знаете, что в своё время одна из улиц нашей столицы была названа именем выдающегося государственного деятеля, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Город развивается и с позиции сегодняшнего дня эта улица выглядит не столь внушительной. Поэтому я принял решение и дал соответствующее поручение акиму столицы с тем, чтобы он предложил назвать именем Гейдара Алиева, человека, которого мы очень сильно и искренне уважаем в нашей стране, одну из больших улиц или проспектов нашей столицы. То есть мы перенесём название улицы на более подходящий объект. Я полагаю, что это вполне оправданно", - отметил Токаев в заявлении по итогам переговоров с Алиевым.

Он отметил, что в азербайджанском городе Сумгаит одна из улиц носит имя выдающегося представителя казахского народа Ахмета Байтурсынова.

Напомним, что глава государства предложил провести декаду азербайджанской культуры в Казахстане.

"Я не имею никаких сомнений в отношении популярности данного мероприятия, поскольку наш народ соскучился по азербайджанской культуре, соскучился по выдающимся деятелям вашего искусства. Данное мероприятие, я надеюсь оно состоится, обречено на успех", - сказал президент РК.