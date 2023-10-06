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Токаев поручил фонду "Самрук-Казына" приватизацию непрофильных активов

Сегодня, 16:57
АВТОР
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dvantour.com Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57
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Фото: dvantour.com

Президенту Касым-Жомарту Токаеву доложили об итогах деятельности  АО "Самрук-Казына" за восемь месяцев, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова.

Нурлан Жакупов представил информацию о производственных и финансовых показателях, а также ожидаемых результатах деятельности группы компаний АО "Самрук-Казына".

Он проинформировал главу государства о ходе реализации приоритетных проектов группы фонда, в рамках которого:

   ▪️планируется завершение шести крупных проектов (реконструкция водовода Астрахань – Мангышлак, газификация местностей "Сарша" и "Тёплый пляж" до конца года;
   ▪️строительство 2-й нитки газопровода Бейнеу – Жанаозен;
   ▪️строительство лупинга газопровода Макат – Северный Кавказ;
   ▪️восстановление 1-го блока ГРЭС-1;
   ▪️усиление электрической сети западной зоны Единой электроэнергетической системы страны.

Также Нурлан Жакупов рассказал о ходе реализации плана приватизации активов фонда. 

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, а также приватизации непрофильных активов и проведению народного IPO компаний фонда "Самрук-Казына". 

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