Токаев поручил фонду "Самрук-Казына" приватизацию непрофильных активов
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Президенту Касым-Жомарту Токаеву доложили об итогах деятельности АО "Самрук-Казына" за восемь месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова.
Нурлан Жакупов представил информацию о производственных и финансовых показателях, а также ожидаемых результатах деятельности группы компаний АО "Самрук-Казына".
Он проинформировал главу государства о ходе реализации приоритетных проектов группы фонда, в рамках которого:
▪️планируется завершение шести крупных проектов (реконструкция водовода Астрахань – Мангышлак, газификация местностей "Сарша" и "Тёплый пляж" до конца года;
▪️строительство 2-й нитки газопровода Бейнеу – Жанаозен;
▪️строительство лупинга газопровода Макат – Северный Кавказ;
▪️восстановление 1-го блока ГРЭС-1;
▪️усиление электрической сети западной зоны Единой электроэнергетической системы страны.
Также Нурлан Жакупов рассказал о ходе реализации плана приватизации активов фонда.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, а также приватизации непрофильных активов и проведению народного IPO компаний фонда "Самрук-Казына".
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