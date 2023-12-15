Президент Казахстана пообещал оказывать поддержку школе Harmony Steam School

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву представили школу Harmony Steam School, которая была проинвестирована и полностью оснащена продукцией YDA Group, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Дети обучаются здесь по технологии STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) с акцентом на точные науки. По завершении школы выпускники уже будут обладать инженерной профессией.

"STEAM – интересная программа, тем более с упором на такие технические предметы, как физика, математика. Ко всему, что касается качественного образования, отношусь абсолютно положительно. Мы будем поддерживать вас", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул важность развития отечественного производства и наращивания объема местного содержания при реализации крупных проектов.