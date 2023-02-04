Токаев поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего официального визита Президента Казахстана в Арабские Эмираты.

Главы государств подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога, активизации торговых связей и реализации совместных проектов в различных секторах экономики.