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Акорда Сегодня, 21:48
107
Сегодня, 21:48
107
Фото: Акорда

Токаев поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего официального визита Президента Казахстана в Арабские Эмираты.

Главы государств подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога, активизации торговых связей и реализации совместных проектов в различных секторах экономики.

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#Акорда #международные отношения #ОАЭ #Президент Казахстана #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:48
107
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