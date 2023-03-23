main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

t.me/aqorda_resmi Сегодня, 16:18
176
Сегодня, 16:18
176
Фото: t.me/aqorda_resmi

Токаев поговорил по телефону с королём Иордании

Президент Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с королём Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II бен аль-Хусейном. Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного для всех мусульман месяца Рамазан.

Лидеры двух стран также обсудили перспективы казахско-иорданских отношений и договорились о продолжении регулярных контактов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:18
176
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх