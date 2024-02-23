Токаев подписал закон по вопросам образования и безопасности детей

Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.