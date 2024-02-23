Токаев подписал закон по вопросам образования и безопасности детей
Сегодня, 18:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:04Сегодня, 18:04
142Фото: Qazcontent
Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Самое читаемое