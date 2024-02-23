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Токаев подписал закон по вопросам образования и безопасности детей

Сегодня, 18:04
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Qazcontent Сегодня, 18:04
Сегодня, 18:04
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Фото: Qazcontent

Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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