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Токаев подписал закон по вопросам информационной безопасности

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Qazcontent Сегодня, 18:15
Сегодня, 18:15
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Фото: Qazcontent

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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