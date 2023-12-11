Токаев подписал закон по вопросам информационной безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.