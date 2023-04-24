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Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС Вчера, 18:07
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Вчера, 18:07
601

Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС

Касым-Жомарт Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан", - говорится в официальном сообщении на сайте Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

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Вчера, 18:07
601
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