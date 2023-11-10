Токаев подписал закон об организации в Астане 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

Президент Казахстана подписал закон об организации в Астане 73-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Всемирной организацией здравоохранения об организации в Астане семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения", - сказано в официальном сообщении.