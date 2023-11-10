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Токаев подписал закон об организации в Астане 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

Сегодня, 20:02
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 20:02
Сегодня, 20:02
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана подписал закон об организации в Астане 73-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Всемирной организацией здравоохранения об организации в Астане семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения", - сказано в официальном сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

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