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Токаев подписал закон об организации в Астане 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ
Сегодня, 20:02
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Сегодня, 20:02Сегодня, 20:02
103Фото: akorda.kz
Президент Казахстана подписал закон об организации в Астане 73-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Всемирной организацией здравоохранения об организации в Астане семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения", - сказано в официальном сообщении.
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