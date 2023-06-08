Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана

Фото: akorda.kz

Глава государства принял главного исполнительного директора Citigroup по Европе, Ближнему Востоку и Африке Дэвида Ливингстона и обсудил с ним перспективы деятельности международного финансового института в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия руководителя компании в деле развития цифровой трансформации финансового сектора нашей страны.

Дэвид Ливингстон сообщил президенту о том, что в прошлом году Сitibank Kazakhstan стал членом Центрального депозитария ценных бумаг Астанинской международной биржи (AIX CSD).

По его словам, это позволит международным институциональным инвесторам хранить свои активы в депозитарии AIX.