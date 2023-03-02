Токаев отправил в отставку судей в регионах

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Президент Касым-Жомарт Токаев произвёл ряд кадровых изменений в судебной системе. Глава государства подписал указ о назначении троих судей и освобождении от должности ещё 18 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Указом президента:

Айдар Смагулов назначен на должность председателя Актюбинского областного суда. Ранее он занимал должность председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда.

На должность судьи специализированного межрайонного экономического суда назначен Асан Бакишев, который ранее был председателем Алматинского районного суда города Астаны.

Освобождённый от должности председателя Жангалинского районного суда ЗКО Сабыржан Есжанов стал судьёй в суде № 2 города Уральска.

Также президент освободил от занимаемых должностей ряд судей в 14 регионах страны:

Председателя Актюбинского областного суда Асламбека Мергалиева в связи с избранием на другую должность;

в связи с избранием на другую должность; Председателя судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда Кайырбека Елемесова в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьёй этого же суда;

в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьёй этого же суда; судью суда города Астаны Жанну Ли по собственному желанию;

по собственному желанию; судью суда области Абай Елдоса Жумаксанова в связи с переходом на другую работу;

в связи с переходом на другую работу; судью Западно-Казахстанского областного суда Маханбета Бактыгулова в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; судью Жамбылского областного суда Нурбахыта Нуржигитова в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; судью Карагандинского областного суда Рыскуль Исабекову в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; судью Восточно-Казахстанского областного суда Александра Лукьянова в связи с уходом в отставку;

судью Есильского районного суда по городу Астане Раушан Исабекову в связи с переходом на другую работу;

в связи с переходом на другую работу; судью Шортандинского районного суда Акмолинской области Еркина Серикбаева по собственному желанию;

по собственному желанию; председателя Карасайского районного суда Алматинской области Мади Кошикбаева в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; председателя суда города Қонаев Олжаса Куренбекова в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьёй этого же суда;

в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьёй этого же суда; судью Индерского районного суда Атырауской области Адила Куспанова в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; председателя Байзакского районного суда Жамбылской области Ергазы Тилеубекова в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; председателя районного суда № 3 Октябрьского района города Караганды Ерлана Шегенова в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; судьи Темиртауского городского суда Татьяну Гавриченкову в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; судьи Бейнеуского районного суда Мангистауской области Марата Алдабергенова в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; председателя специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних по Восточно-Казахстанской области Анну Акпар в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда.

Указ вводится в действие со дня подписания.