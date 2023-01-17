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пресс-службы Акорды Сегодня, 15:57
78
Сегодня, 15:57
78
Фото: пресс-службы Акорды

Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге почётных гостей Объединённых Арабских Эмиратов, куда он прилетел для участия в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Сообщается также, что главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.

Фото пресс-службы Акорды

Видео: t.me/aqorda_resmi
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#президент #Касым-Жомарт Токаев #ОАЭ
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:57
78
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