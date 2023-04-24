Токаев окажет всестороннюю поддержку чешским инвесторам

Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалу, находящегося в Казахстане с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Президент высказал уверенность в том, что первый официальный визит Петра Фиалу в нашу страну будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

"Приветствую тот факт, что Вы привезли сюда большую бизнес-делегацию. Состоится бизнес-форум, который, конечно, будет очень полезен в плане продвижения наших деловых контактов и сотрудничества", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в транспортно-логистической сфере. Президент заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку чешским инвесторам.

"Приветствуем инвестиции из Чешской Республики в различные сектора экономики, включая энергетику и машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, финансы, медицинскую промышленность и фармацевтику. Мы также рассчитываем на запуск прямого воздушного сообщения между столицами наших стран", – подчеркнул глава государства.

Петр Фиала подтвердил приверженность Чехии дальнейшему развитию сотрудничества с нашей страной.