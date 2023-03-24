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Акорда Сегодня, 11:34
64
Сегодня, 11:34
64
Фото: Акорда

Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении

Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Румынии назначен Али Ерлик Шакирович, передаёт BaigeNews.kz

Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Али Ерлик освобожден от должности Национального координатора по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан. 

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Австрия, постоянный представитель РК при международных организациях в городе Вене Бакаев Алибек Асетович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Словения по совместительству.

"Рустемов Нурбах Турарович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Румынии. Абибуллаев Алтай Ибрагимович освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Хорватия, чрезвычайного и полномочного посла РК в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству", - сообщили в Акорде.

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Сегодня, 11:34
64
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