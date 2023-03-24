Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении

Фото: Акорда

Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Румынии назначен Али Ерлик Шакирович, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Али Ерлик освобожден от должности Национального координатора по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан.

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Австрия, постоянный представитель РК при международных организациях в городе Вене Бакаев Алибек Асетович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Словения по совместительству.