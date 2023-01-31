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Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана Сегодня, 18:30
92
Сегодня, 18:30
92

Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана

Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру Шахбазу Шарифу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Пешавар.

"Разделяю чувства всех пакистанцев и решительно осуждаю этот чудовищный акт насилия, который несовместим с какой-либо религией, противоречит человеческим убеждениям и здравому смыслу. Терроризм во всех его формах и проявлениях неприемлем и не может быть оправдан.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это скорбное время мы солидарны с народом Пакистана", – говорится в соболезновании.

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#Акорда #Пакистан #Касым-Жомарт Токаев #Соболезнования
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:30
92
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