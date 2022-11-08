Токаев наградил жителей Атырауской области

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Президент вручил государственные награды группе граждан Атырауской области за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом главы государства за значительные достижения и особые заслуги награждены:

орденом "Барыс" ІІ степени - ветеран труда Кайрат Кыдрбаевич Ищанов ;

; орденом "Парасат" - научный советник ТОО "Атыраугидрогеология" Едиге Сабуров ;

; орденом "Құрмет" - директор КГП "Атырауский областной кардиологический центр" Марат Нурышевич Конысов ;

; орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени - оператор НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" Сафи Каниевич Сатмагамбетов ;

; медалью "Ерен еңбегі үшін" — домбрист академического оркестра имени Дины Нурпеисовой Атырауской области Жәнібек Жантұрсынұлы Жәмиев.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев посетил Атыраускую область с рабочим визитом, в ходе которого определил семь приоритетных направлений развития региона: диверсификацию региональной экономики, развитие рыбного хозяйства, улучшение инфраструктуры, развитие системы здравоохранения, развитие сферы образования и культуры, улучшение экологической ситуации, озеленение региона и развитие туризма.