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t.me/bort_01 Сегодня, 12:20
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Фото: t.me/bort_01

Токаев наградил жителей Атырауской области

Президент вручил государственные награды группе граждан Атырауской области за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Указом главы государства за значительные достижения и особые заслуги награждены:

  • орденом "Барыс" ІІ степени - ветеран труда Кайрат Кыдрбаевич Ищанов;
  • орденом "Парасат" - научный советник ТОО "Атыраугидрогеология" Едиге Сабуров;
  • орденом "Құрмет" - директор КГП "Атырауский областной кардиологический центр" Марат Нурышевич Конысов;
  • орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени - оператор НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" Сафи Каниевич Сатмагамбетов;
  • медалью "Ерен еңбегі үшін" — домбрист академического оркестра имени Дины Нурпеисовой Атырауской области Жәнібек Жантұрсынұлы Жәмиев.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев посетил Атыраускую область с рабочим визитом, в ходе которого определил семь приоритетных направлений развития региона: диверсификацию региональной экономики, развитие рыбного хозяйства, улучшение инфраструктуры, развитие системы здравоохранения, развитие сферы образования и культуры, улучшение экологической ситуации, озеленение региона и развитие туризма. 

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#награждение #Президент Казахстана #Атырауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:20
186
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