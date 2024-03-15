Токаев: Мы должны опираться на религиозные знания и духовные ориентиры именно наших предков

Казахстанцы должны опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно своих предков, считает Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Стремление радикально настроенных неофитов навязать обществу чуждые религиозные идеалы, в том числе в виде архаичной формы одежды, является неприкрытым вызовом нашим традиционным устоям и ценностям. Мы должны опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно наших предков. Для сохранения и укрепления духовного суверенитета страны нам нужно ориентироваться на традиционный для большинства тюркских народов, в том числе казахов, суннизм ханафитского толка. Свойственные ханафизму интеллектуальное восприятие мира и свободомыслие создали предпосылки для исламского ренессанса, расцвета искусства и науки в нашем регионе, появления таких великих мыслителей, как аль-Фараби", - сказал президент на Национальном курултае в Атырау.

По мнению Токаева, следует обратить особое внимание на глубокое изучение и популяризацию наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, основоположника тюркского суфизма, внёсшего огромный вклад в распространение и утверждение ислама в Великой степи.

Для начала необходимо провести специальный симпозиум с приглашением отечественных и зарубежных учёных, считает президент.