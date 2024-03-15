Токаев: Мы должны опираться на религиозные знания и духовные ориентиры именно наших предков
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Казахстанцы должны опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно своих предков, считает Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Стремление радикально настроенных неофитов навязать обществу чуждые религиозные идеалы, в том числе в виде архаичной формы одежды, является неприкрытым вызовом нашим традиционным устоям и ценностям. Мы должны опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно наших предков. Для сохранения и укрепления духовного суверенитета страны нам нужно ориентироваться на традиционный для большинства тюркских народов, в том числе казахов, суннизм ханафитского толка. Свойственные ханафизму интеллектуальное восприятие мира и свободомыслие создали предпосылки для исламского ренессанса, расцвета искусства и науки в нашем регионе, появления таких великих мыслителей, как аль-Фараби", - сказал президент на Национальном курултае в Атырау.
По мнению Токаева, следует обратить особое внимание на глубокое изучение и популяризацию наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, основоположника тюркского суфизма, внёсшего огромный вклад в распространение и утверждение ислама в Великой степи.
Для начала необходимо провести специальный симпозиум с приглашением отечественных и зарубежных учёных, считает президент.
"В этой связи хочу также сказать несколько слов о древней реликвии, связанной с Яссауи. В мусульманских странах могилы известных религиозных деятелей обязательно имеют соответствующий покров. Подобным образом оформлена усыпальница Пророка Мухаммеда в Медине. Эта традиция присуща исламской цивилизации.На могиле же Ходжи Ахмеда Яссауи в священном Туркестане уже длительное время отсутствует такой специальный покров. Попытка его реставрации, предпринятая несколько лет назад, закончилась безрезультатно. Поручаю уполномоченным органам в кратчайшие сроки качественно восстановить данный ценный артефакт и возвратить его на предназначенное ему место", - сказал Токаев.
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