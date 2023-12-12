Токаев: Казахстан должен закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил в своём выступлении, что страна занимает ведущие позиции в мире по индексу развития электронного правительства и финтеха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Совсем недавно мы запустили в оборот инновационный формат национальной валюты – цифровой тенге. Уверен, этот важный шаг придаст дополнительный импульс развитию нашей финансовой системы", - отметил он.

Глава государства заявил, что в стране динамично развивается IT-сектор, который с каждым годом расширяет свою долю в экономиках передовых государств.

"В прошлом году экспорт отечественной IT-индустрии вырос в пять раз. Мною поставлена задача увеличить его объемы до одного миллиарда долларов к 2026 году. Мы делаем акцент на дальнейшей цифровизации всех сфер экономики: от крупных промышленных производств до небольших сервисных проектов. Но расслабляться, почивать на успехах ни в коем случае нельзя", - сказал он.

Президент также отметил, что наша страна должна закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий.