Токаев: Казахстан должен закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил в своём выступлении, что страна занимает ведущие позиции в мире по индексу развития электронного правительства и финтеха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Совсем недавно мы запустили в оборот инновационный формат национальной валюты – цифровой тенге. Уверен, этот важный шаг придаст дополнительный импульс развитию нашей финансовой системы", - отметил он.
Глава государства заявил, что в стране динамично развивается IT-сектор, который с каждым годом расширяет свою долю в экономиках передовых государств.
"В прошлом году экспорт отечественной IT-индустрии вырос в пять раз. Мною поставлена задача увеличить его объемы до одного миллиарда долларов к 2026 году.
Мы делаем акцент на дальнейшей цифровизации всех сфер экономики: от крупных промышленных производств до небольших сервисных проектов. Но расслабляться, почивать на успехах ни в коем случае нельзя", - сказал он.
Президент также отметил, что наша страна должна закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий.
"Казахстан может и должен стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний. Все это – лишь небольшая часть задач и конкретных результатов нашей работы.
Мы обязаны наращивать темп и глубину преобразований по всем направлениям. Проблем в различных сферах накопилось немало. И они закономерно волнуют граждан.
Все наболевшие вопросы постепенно решаются благодаря каждодневной и системной работе Правительства. Однако, для мощного рывка в развитии нам важно не только решать текущие задачи, но и разрабатывать собственное видение будущего страны, формировать новое качество нации, совершенствовать систему индивидуальных и коллективных ценностей", - заявил Глава государства.